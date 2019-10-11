САП повідомила про підозру Жеваго

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Встановлено, що колишній народний депутат України не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов’язань. Так, у 2015- 2016 роках ексдепутат не вніс у декларацію понад 10 мільйонів гривень, а у 2017 році – понад 9 мільйонів гривень. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року», – мовиться у повідомленні.

Видання «РБК-Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Костянтина Жеваго.

23 вересня цього року Жеваго викликали у ДБР на 27 вересня, аби оголосити про підозру. 9 жовтня стало відомо, що його оголосили у розшук.

У Фонді гарантування вкладів раніше повідомляли, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.

У серпні поточного року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.