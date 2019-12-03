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03 грудня 2019, Київ 16:00
Новини | Політика

«Укртранснафта» продовжила на 10 років договір з Росією на транзит нафти

«Укртранснафта»: укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України

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Акціонерне товариство «Укртранснафта» продовжила на 10 років договір з російською «Транснафтою» на транзит нафти.

Додаткова угода продовжує транзитний договір до 1 січня 2030 року.

Окрім продовження договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» «актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні».

«Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів «Укртранснафти», – заявили в компанії.

В «Укртранснафті» наголосили, що базові принципи співробітництва між компаніями залишилися без змін. Зокрема, мова йде про порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

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