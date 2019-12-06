У фракції «Слуга народу» виправдовують нардепа Холодова, якого «Схеми» викрили на лобіюванні родинного бізнесу

У фракції «Слуга народу» не вбачають нічого протизаконного у діях свого однопартійця, народного депутата Андрія Холодова, якого журналісти викрили на зв’язку з тютюновим бізнесом та лобіюванні у Верховній Раді законодавчого покращення умов його ведення. Керівництво президентської фракції, навпаки, виправдовує його. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільних проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Під час розслідування журналісти встановили, що народний депутат Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, «Схеми» дійшли висновку, що лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

Журналісти звернулись за коментарями до представників фракції «Слуга народу», щоб почути їхню реакцію на викриття та дізнатись, чи виноситимуть вони на розгляд фракції питання щодо відповідальності депутата Холодова.

Голова фракції Давид Арахамія, який обіцяв подивитись розслідування «Схем», але, зрештою, так і не додивився його, кілька разів уникав конкретної відповіді на питання журналістів: «Я не додивився до кінця, але лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. Я заходив в зал і спитав його – він спростовує. Те, що він ніколи не мав і не має… Я кажу: ну, ти сам фільм дивився? Бо я не додивився. І він каже, що в фільмі фігурують фейкові документи: якісь папери, де щось там написано. І цих документів не існує взагалі. Після того, як ми поговорили, я поставив таке неформальне застереження, щоб мені інформували, якщо будуть якісь рухи в тютюнових таких справах».

Його перший заступник, Олександр Корнієнко, також обіцяв переглянути розслідування та дати оцінку наведеним у ньому фактам, та зрештою заявив, що обмежиться поясненнями, які почув від свого однопартійця: «Холодов приватно давав (пояснення – ред), я думаю. Я бачу, що він в принципі і до нас підходив, і казав, що є таке розслідування, що не все відповідає дійсності, але якусь конкретику він не казав… А я і не запитував».

Очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після особистої розмови з депутатом Холодовим також каже, що не бачить в його діях лобіювання ним своїх інтересів у Раді: «Так чи інакше ми з вами розуміємо, що в кожного з нас в минулому житті був якийсь бізнес. Ми чимось займалися. Головне, щоб ті практики, ті бізнеси, які колись в нас були, жодним чином не впливали на прийняття рішень, які ми приймаємо у комітеті».

Також більшість опитаних «Схемами» депутатів зі «Слуги народу» порадили з’ясовувати питання відповідальності за можливе лобіювання власних бізнес-інтересів Холодовим у правоохоронних органів.

Зокрема, таку позицію озвучив парламентар Андрій Жупанин: «Я не знаю наскільки це нормально з точки зору моральної складової чи це нормально. Це особиста справа депутата, і мені здається, що депутат не має права займатися по закону ніякою діяльністю, крім наукової, викладацької і творчої. І якщо йдеться про встановлені факти зайняття депутатом бізнесом, то мені здається, це повинно повідомлятися до правоохоронних органів».

«Я вважаю, певно, що ні (не нормально депутату займатися законотворчістю у сфері, в якій той може мати бізнес-інтереси – прим. ред). Хоча, якщо він добре розбирається саме у цій справі, то це непогано», – заявив парламентар від «Слуги народу» Олексій Устенко.

На уточнення, чи не вважає він це явище лобіюванням, Устенко відповів: «Безумовно, це погано. Але, можливо, він не лобіює свої інтереси, а можливо, він просто робить правильно? Так, як воно повинно бути».

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив: «Якщо це буде доведено, то це дійсно буде проблемою і для нього, і для Ради, якщо ні… він дуже впевнено відповідає на те, що це не є правдою».

І додав: «Щодо правоохоронних органів, якщо є такий фактаж, я впевнений, що вони теж будуть реагувати. Якщо є конфлікт інтересів, то треба про нього заявляти».

«Виходить, ніхто зі «слуг народу» не наважився сам порушити питання щодо відповідальності свого соратника, якого журналісти викрили у лобіюванні не державних, а родинних інтересів. Більшість опитаних нами депутатів лише радять з’ясовувати це все у контролюючих органів. А керівництву фракції було легше просто повірити на слово своєму соратнику, аніж зважити на розслідування журналістів із наведеними доказами та документами», – йдеться у розслідуванні «Схем».

Раніше «Схеми» встановили, що родина депутата зі «Слуги народу» Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)».

Фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, не зміг сказати, кому саме.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр», – мовиться в матеріалі.

З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, вочевидь, номінального. Засновником фірми Reineweg LTD, на яку записана мережа столичних кіосків, замість дружини Холодова став кіпріот Гіоргос Лантас – це юрист, який, крім цього бізнесу, фігурує також у майже сотні інших кіпрських компаній. При цьому і після реєстрації на номінального власника фірма залишалась прописаною у маєтку Холодова в Лімасолі аж до його обрання у Верховну Раду.

Раніше Холодов також публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у фейсбуці.

«І це не дивно – адже інакше депутатові від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу», – мовиться в розслідуванні.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для гуртових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат Холодов відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?»

Також «Схеми» повідомили, що 4 грудня детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо Холодова. Офіційне розслідування розпочато після публікації журналістського розслідування «Слуга родинного бізнесу» – за статтями закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем.













