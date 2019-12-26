Гончарук розповів про перші результати боротьби з нелегальними АЗС

Українська влада закрила 46 нелегальних автозаправних станцій, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook. Він заявив, що «проблему нелегальних автозаправних станцій» мають вирішити до 9 січня 2020 року.

«І сьогодні маємо перші результати: вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень. Робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі!» – впевнений прем’єр.

23 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Він закликав «відреагувати на зміцнення курсу гривні» та знизити ціни на бензин.

У відповідь вони поскаржилися на роботу нелегальних автозаправних станцій, проте наступного дня все ж знизили ціни на пальне.