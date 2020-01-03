ДФС: в Україні закрили понад 260 нелегальних АЗС

У Державній фіскальній службі повідомили, що в рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним в Україні закрили понад 260 нелегальних автозаправних станцій.

«За результатами проведених заходів у період з 13 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучено понад 3,5 тисяч тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 мільйони гривень та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю понад 57 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні ДФС у фейсбуці.

За даними відомства, наразі триває демонтаж обладнання станцій.

Перевірки місць торгівлі пальним почалися в середині грудня минулого року.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незабаром усі автозаправки в Україні будуть працювати з ліцензіями, або не працюватимуть взагалі.