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Новый законопроект расширит права переселенцев, которым из-за войны пришлось бросить дома. Сейчас право на компенсацию за разрушенное жилье имеют только те, кто остаются жить в прифронтовых селах, например, в Песках. Сегодня песковчане, уехавшие в близлежащие села, пытаются добиться актов на разрушенные дома, чтобы претендовать на социальное жилье и компенсации. Пока что комиссию для документальной видеофиксации в село не пускают военные. Не пускают туда последние два года и самих местных жителей – в селе продолжает жить всего 10 человек, в 200 раз меньше, чем до войны.

Жители прифронтового села Пески хотят участвовать в социальных программах по получения жилья или хотя бы компенсаций – на данный момент необходимые для этого акты о разрушении домов есть только у шести семей, десяти человек. Тех, кто остался жить буквально на линии фронта, несмотря на обстрелы и отсутствие власти в поселке. С требованием признать их права жители Песок, которые в начале войны были вынуждены выехать из родных домов, обратились к Ясиноватской районной администрации. Всего собралось около сотни семей – сейчас они живут в селах неподалеку, Водяном, Первомайском, Северном и других.

«Это первая задача, которая нарушается по правам человека – это невыдача акта о разрушении. Те, у кого есть такой акт на руках, могут участвовать и в программах по кредитованию, и по получению социального жилья. Эти же жители уже 6 лет не могут нигде участвовать, у них документов на руках нет», – говорит местная жительница Людмила.

По идее жители прифронтовых сел могут претендовать на компенсацию до 300 тысяч гривен, однако в прошлом году в бюджет средства на это вообще не закладывали, рассказывает координатор гуманитарной организации «Пролиска» Родион Лебедев. Он и сам живет в прифронтовом селе Опытное, неподалеку от Авдеевки. С 2020 года процедура получения компенсаций может быть изменена – полную сумму, возможно, получат только те, у которых жилье разрушено полностью.

«Если человек отказывается от своего жилья на линии фронта и переезжает в другое место, то ему дают деньги. Рассматриваются разные варианты, но все еще сырое. В этом году заложили в бюджет 20 миллионов, но это на все – и на компенсации, и на переселенцев», – рассказывает Лебедев Радио Донбасс.Реалии.

Пески – остаются закрытым поселком, говорит Лебедев, поэтому акты о разрушениях есть только у тех, кто постоянно живет в поселке. Всего ему известно примерно о сотне заявлений, которые выехавшие во время войны песковчане подали в райадминистрацию. Всего в селе перед войной жило около тысячи семей. В «Пролиске» надеются, что в Песках получится проводить видеофиксацию разрушенного жилья для составления актов и получения официального статуса теми песковчанами, которые были вынуждены уехать из родного села.

С сентября 2017 года в Пески не пускают, рассказывает Радио Донбасс. Реалии Алла Лябах. Пенсионер уехала из села 18 июля 2014 года. Еще несколько раз возвращалась к родным стенам, но жить там не может – слишком близко к фронту.

«Мы туда проходили – делали заявку и вместе с военными из комендатуры заходили. Было такое разрешение, но мы заходили только туда, куда можно было. Даже если у тебя что-то и развалено, на это место хочется», – делится местная жительница переживаниями.

Сегодня Министерство по вопросам оккупированных территорий работает над образцом акта о разрушениях, списком документов, которые будут нужны для оформления статуса, и новым законопроектом, говорит Радио Донбасс.Реалии глава Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко.

«В постановлении, которое работает сейчас, механизмы компенсации предусмотрены только для тех, кто живет в своих домах, или переселились, но внутри населенного пункта. Но планируется внесение изменений. К нам обращались люди за актами, у нас есть около сотни заявлений от людей, которые просят составить акты о разрушениях. Мы написали в штаб ООС, чтобы в Пески пустили нашу комиссию, но нам сказали, что это небезопасно», – говорит Коваленко.

Пока что никто из Песок не получил компенсацию за разрушенные артиллерией дома, говорит глава райадминистрации. В сентябре 2017 года суд постановил заплатить жительнице поселка Валентине Мельничук – та подала в суд на Украину и должна была получить больше 230 тысяч гривен. Однако апелляция отменила денежную выплату.

Как уточнила для Радио Донбасс.Реалии адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Юлия Науменко, практически все дела о компенсации либо находятся без движения в Верховном суде уже около двух лет, либо выплаты были заблокированы другими судебными инстанциями.

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