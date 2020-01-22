Лідери шахтарських профспілок продовжують голодування у приміщенні Львівської ОДА

Четверо лідерів Незалежної профспілки шахт Державного підприємства «Львіввугілля» продовжують безстрокову акцію протесту у формі голодування у приміщенні Львівської обласної адміністрації з вимогою виплатити гірникам 100% заборгованої зарплатні від серпня до грудня 2019 року. Пр оце повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На сьогодні це близько 318 млн гривень.

«Ми вимагаємо, щоб нам виплатили зарплату повністю за серпень, вересень, жовтень, листопад 2019 року до 31 січня. Бо далі знов піде ще більша заборгованість. На даний момент зароблених активів у нас майже на 300 мільйонів. Ми просимо розглянути питання, щоб реструктуризували до кінця місяця», – каже Мирослава Кафтан, голова Незалежної профспілки шахти «Лісова» ДП «Львівугілля».

Лідери профспілок пояснили, що акцію оголосили у приміщенні обласної адміністраціі, бо це представництво Офісу президента. Вони вимагають, щоб уряд надав їм чіткий графік погашення заборгованості із зарплати.

«Нас не влаштовує вже завтра-післязавтра. Хоча б тих пару гривень ,але щоб ми знали, коли. Ми маємо планувати роботу, бюджет своїх родин», – говорить Василь Лесняк, голова Незалежної профспілки шахти «Межирічанська» ДП «Львівугілля».

Посадовці Львівської обласної адміністрації повідомили про ситуацію прем’єр -міністра і Офіс президента і до 14 години мають отримати відповідь із Києва.