Дарія Никитенко

(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце декабря они все же получат свою зарплату: так представители собственника ответили шахтерам из Торецка, которые с августа не видели денег за свой труд. Проходчики, забойщики, диспетчеры и другие работники шахты «Имени Святой Матроны Московской» бунтуют из-за отсутствия зарплаты и отчислений в Пенсионный фонд – хотя, утверждают они, уголь с предприятия продавался.

Около 450 сотрудников шахты, расположенной в 8 километрах от линии фронта, остались без оплаты за работу. Свое яркое имя – Святой Матроны Московской – шахта получила в 2012-м: до этого была Новодзержинской. Это одна из трех шахт Торецка – выбор работы тут небольшой.

О том, что условия работы здесь – как на полулегальной копанке, Радио Донбасс.Реалии услышало сначала во время выездного эфира в Торецке – речь шла об отсутствии больничных, расчета с уволившимися и зарплатах в конвертах; а уже через три недели на предприятии началась забастовка. Шахтеры вышли к местной районной администрации, потом пытались прорваться к своей дирекции. У них это получилось лишь с пожарной и полицией – митингующие сказали, что, вероятно, людям внутри плохо, раз они не открывают – оказалось, что администрация шахты находилась на месте.

Отчисления у людей высчитываются, но, например, в Пенсионный фонд не приходят

«Частник взял в аренду шахту в условиях определенного договора, который он систематически не выполняет. Выплата зарплат осуществлялась в конвертах, отчисления у людей высчитываются, но, например, в Пенсионный фонд не приходят, – говорит начальник участка проходки Дмитрий Баленко. – Комментария руководства на эту тему я получить не могу. Директор заявил, что он не отвечает за финансовую составляющую и помочь в этой ситуации не может».

Хотя работники во время протестов не раз называют шахту государственной, находящейся в оренде, в госреестре «Матрона» значится как частная, с контрольным пакетом компании Coal Energy S.A. Фирма зарегистрированной в Люксембурге, на ее сайте торецкая шахта также записана в списке активов. Переименовывать предприятия именами святых, судя по всему, традиция компании: все угольные предприятия после их приобретения Coal Energy S.A. получили новые имена – «Шахтоуправление Благовещенское», «Свято-Серафимская», «Преподобного Сергия Радонежского», «Свято-Андреевская», «Святителя Василия Великого» и другие. Большая их часть осталась на оккупированной территории.

Конечный бенефициар и глава совета директоров Coal Energy S.A. – Виктор Вишневецкий.

В 2018-м СБУ закрыло начатое против него дело о финансировании терроризма – ему вменяли уплату «налогов» группировке «ДНР». До войны Вишневецкий был известен как спонсор УПЦ (Московского патриархата), получил орден за благотворетильность от патриарха Московского Кирилла.

Работники шахты в понедельник добились разговора с Coal Energy S.A. На встречу компания делегировала финансового представителя по угольной отрасли Андрея Куликова. Он говорил с шахтерами по скайпу – пообещал выплатить заработную плату всем сотрудникам с 20 по 24 декабря. Работники спрашивали, куда идут деньги от реализации угля.

Вы же знаете, как шахта работала, с какими трудностями предприятие сталкивалось

«Деньги, которые поступают на счет шахты, это не те деньги, которые покрывают все потребности, – сказал Андрей Куликов. – Вы же знаете, как шахта работала, с какими трудностями предприятие сталкивалось. Последние года полтора шахта работала с дефицитом: угля, который добывался и отгружался, было недостаточно, чтобы покрыть затраты предприятия на электроэнергию, доставку людей, материалы и фонд заработной платы. К сожалению, накоплены долги по зарплате. Информация до собственника доведена. 20-го числа ожидается заход инвестиционных денег. Деньги на погашение ожидаются в 20-х числах».

– В полном объеме мы задолженность получим?

– С собственником я разговаривал – да, в полном объеме.

– Кто это, с кем разговаривали?

– Виктор Вишневецкий. Мы от имени руководства приносим извинения.

«Проблема в том, что никто ни за что не отвечает и не хочет брать на себя ответственность, все сильно запутанно», – сказал Радио Донбасс.Реалии один из горняков после этой встречи.

Радио Свобода отправило информационный запрос в администрацию шахты и компанию Coal Energy S.A., а также Министерство энергетики.

Также на предприятии скрываются случаи производственного травматизма горняков

По словам представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, на предприятии замечены тотальные нарушения трудовых прав.

«Не заключаются трудовые договора, а люди в основном работают через срочный гражданско-правовой договор. Таким образом, работодатель экономит на отчислении единого социального взноса. Также на предприятии скрываются случаи производственного травматизма горняков», – заявил на брифинге в Антикризисном медиацентре в Краматорске Лисянский.

«Разосланы письма в милицию, прокуратуру, главе Донецкой областной государственной администрации Павлу Кириленко, – перечисляет Дмитрий Баленко органы, к которым аппелируют шахтеры. – Мы обратились к главе ВЦА Торецка Ярославу Руденко и к его заместителю Юрию Евсикову. Он сказал, что готов помочь в решении этого вопроса, пообещал написать письма на все министерства. С проблемой разбирается и начальник милиции, так как рабочие подали коллективный иск в полицию по статье 175 «невыплата заработной платы». Настрой у коллектива – не работать».