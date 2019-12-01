«Цьому місту потрібен мер» – Бабак про зрив опалювального сезону в Світловодську

Зрив опалювального сезону в Світловодську є прикладом кризи місцевого самоврядування, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода голова Міністерства розвитку громад і територій Альона Бабак.

Таким чином вона прокоментувала ситуацію в Світловодську, Кіровоградська область, де виникли проблеми з початком опалювального сезону.

«Це і проблема, і приклад кризи або недієвості місцевого самоврядування. У цьому місті вже дуже давно триває безвладдя. Ще з минулого року були звернення до Верховної Ради провести позачергові вибори мера. Голови не має, секретарі ради змінюються, комунальне майно передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включаючи мережі та майно, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер», – сказала міністерка.

Виходом із ситуації вона вважає нові місцеві вибори. На думку Бабак, місцева громада повинна «звертатися до Верховної Ради і казати, що не можуть жити з безвладдям».

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25 листопада прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею про «зловживання повноваженнями службовою особою». Станом на цей день проблеми з опаленням мали 13 тисяч місцевих жителів.

Станом на вечір 1 грудня, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Світловодську тривають роботи з ліквідації локальних поривів трубопроводу.

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