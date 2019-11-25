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25 листопада 2019, Київ 21:10
Новини | Суспільство

Прокуратура відкрила провадження за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську

Без тепла у місті – 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади

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У прокуратурі Кіровоградської області повідомили, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження за статтею про «зловживання повноваженнями службовою особою».

«У межах досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії за надання відповідних послуг, які відповідно мали бути сплачені газопостачальній компанії за використання природного газу (заборгованість підприємства становить понад 50 млн грн). Крім того, службові особи здійснили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплопостачальних мереж, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Повідомляється, що слідчі проводять перевірку щодо посадовців органу місцевого самоврядування.

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На сьогодні, за даними ДСНС, у 13 тисяч жителів Світловодська є проблеми з опаленням. Вони виникли напередодні через прорив трубопроводу у 13-ти місцях. У результаті без тепла – 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади. Рятувальники кажуть, що ситуація контрольована, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

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