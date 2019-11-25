У 13 тисяч жителів Світловодська є проблеми з опаленням, ДСНС каже – ситуація контрольована

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, ситуація із поривами трубопроводу, що призвела до проблем з центральним опаленням у майже 13-ти тисяч жителів Світловодська на Кіровоградщині, є контрольованою.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках, над їх ліквідацією працюють 13 бригад. Залучено аварійно-рятувальну, інженерну та пожежну техніку. Напоготові електростанції та обігрівач повітря, мотопомпи, розгорнуто 7 пунктів обігріву, рухомий пункт управління. Близько 100 рятувальників та більш ніж два десятки одиниць техніки працюють задля того, щоб в домівках людей було тепло», – повідомили у ДСНС.

Згідно з повідомленням, на місці поривів теплотраси фахівці провели «повний аналіз ситуації».

24 листопада у Світловодську в 13-ти місцях прорвало трубопровід мереж централізованого теплопостачання. Сьогодні вранці ДСНС повідомила, що у місті працюють всі котельні підприємства «Світловодськпобут», які обслуговують житлові будинки та заклади освіти. При цьому 135 житлових будинків та 23 заклади освіти мали тепло, а 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади не обігрівалися через пориви на мережах.

У Світловодську проживає майже 45 тисяч людей.