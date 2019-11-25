Мінрегіон: не повністю підключені до опалення 5 областей та Київ

Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

«Підключені не всі об’єкти соціальної та житлової сфер у Запорізькій (соціальна – 99,7%), Кіровоградській (житлова – 93,1%, соціальна – 99,7%), Одеській (житлова – 99,9%), Полтавській (соціальна – 98,1%) областях та м.Київ (житлова – 99,9%)», – мовиться у повідомленні міністерства.

Станом на 15 листопада на 100% були підключені до опалення 10 областей.