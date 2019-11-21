У Новому Роздолі почали подачу тепла – уряд

У Новому Роздолі на Львівщині ліквідували всі витоки на магістральному трубопроводі і почали подавати теплоносій до будинків, повідомляє у четвер ввечері урядовий портал.

«На даний час у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція по системах споруд», – йдеться в повідомленні уряду з посиланням на місцеву владу.

Раніше сьогодні вранці тепло почали подавати жителям Новояворівська.

Минулого тижня «Нафтогаз» через товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз тепло» долучився до управління майном ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, де досі немає опалення у щонайменше 60 тисяч людей. За даними «Натфогазу», заборгованість теплоелектроцентралі перед його підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень. При цьому борги із зарплат працівникам ТЕЦ оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ раніше належали фірмам братів Богдана та Ярослава Дубневичів. Торік були затримані кілька службовців цих фірм за підозрою у розкраданні газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 мільярда гривень. У результаті під тимчасове управління і через конкурс було обрано нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М». У «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.