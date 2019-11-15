Львівщина: «Нафтогаз» долучився до управління майном ТЕЦ у двох містах, де досі немає опалення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз тепло» долучилося до управління майном Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей – про це повідомляє національна компанія «Нафтогаз», до якої входить підприємство.

«У містах Новояворівськ та Новий Розділ (Львівська область – ред.), в яких проживає майже 60 тисяч мешканців, через безгосподарність приватного управителя майном ТЕЦ приватним підприємством «Гарант Енерго М», опалювальний сезон досі не розпочався», – йдеться в заяві енергетичної компанії.

За даними «Натфогазу», заборгованість теплоелектроцентралі перед його підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень, а приріст заборгованості протягом опалювального сезону 2019-2020 року може сягнути ще від 700 мільйонів до 1 мільярда гривень. При цьому заборгованість із зарплат працівникам теплоелектроцентралі оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.

Згідно з повідомленням, компанія спільно з урядом розробила «план заходів», щоб відновити опалення та запобігти подальшому росту заборгованостей.

Читайте також: У двох містах Львівщини зірвали початок опалювального сезону. Ситуація надзвичайна​

«Нафтогаз» зробить всі необхідні кроки для того, щоб тепло якнайшвидше повернулося в оселі мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Ми розуміємо, що для стабільної роботи цих об’єктів та підтримки інфраструктури необхідні інвестиції», – наводить пресслужба компанії слова директора з енергоефективності та управління майном групи «Нафтогаз» Віталія Щербенка.

8 листопада кореспондент Радіо Свобода повідомила, що у Новому Роздолі і Новояворівську не розпочався опалювальний сезон. Причина в тому, що працівникам ТЕЦ, управителем яких понад рік є київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», заборгували виплату з зарплати на півроку.

Львівська обласна адміністрація звернулася до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вона просить невідкладно розглянути можливість зміни управителя «Гарант Енерго М», який, за даними місцевої влади, неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами.

Місцеві влади Нового Роздолу і Новояворівська виділили гроші з резервного фонду для позики підприємству-управителю, але відсутній механізм передачі цих коштів приватному підприємству «Гарант Енерго М».