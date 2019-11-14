«Укрнафта» заявляє про зрив аукціону на нафту та газовий конденсат через державні обмеження

Нафтовидобувна компанія «Укрнафта» не змогла провести аукціон нафти та газового конденсату, запланований на 13 листопада, тому що не отримала жодної заявки від покупців. Про це в компанії повідомили 14 листопада.

За повідомленням компанії, через це вона недоотримала 6,6 мільярда гривень.

«Загальний обсяг нереалізованої продукції з урахуванням аукціонів, які не відбулися раніше, склав близько 500 тисяч тон, включно з видобутком за листопад і грудень. Це дорівнює обсягу видобутку за чотири місяці. Компанія виставила на продаж 85 позицій об’ємом від 17 до 9000 тон», – стверджують у нафтовидобувному підприємстві, що наполовину належить національній енергетичній компанії «Нафтогаз».

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В компанії пов’язують зрив аукціону з державними обмеженнями, які «залишилися невирішеними, незважаючи на численні звернення компанії до уряду». Кабінет міністрів наразі публічно не коментував цю заяву.

Як стверджують в «Укрнафті», з початку 2019 року з 16 біржових аукціонів дев’ять не вдалося провести через те, що внаслідок обмежень ціни є невигідними для покупців.

«Формули розрахунку стартових цін прив’язують їх до рівня імпортного паритету, через що вони можуть суттєво перевищувати ціни, за якими мають можливість імпортувати сировину або купувати її на внутрішньому ринку українські підприємства, що здійснюють переробку нафти», – пояснює пресслужба компанії.

За твердженням «Укрнафти», обмеження на реалізацію нафти та конденсату «негативно впливають» на її фінансові результати.

У серпні 2019 року виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що продуктивність «Укрнафти» страждає, тому що частково нею володіє «так звана група «Приват», в якої був конфлікт із державою.