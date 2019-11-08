Львівщина: ситуацію зі зривом опалювального сезону у Новому Роздолі визнали надзвичайною

8 листопада обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації визнала ситуацію зі зривом опалювального сезону у місті Новий Розділ надзвичайною.

«За результатами попередніх комісій, які ми проводили, були дані відповідні доручення приватному підприємству «Гарант Енерго М», які підприємство мало виконати і це дозволило б нам розпочати роботу по запуску системи теплопостачання у містах Новояворівськ і Новий Розділ. Станом на сьогодні усі терміни вичерпані. ПП «Гарант Енерго М» не виконало цих протокольних доручень. Підприємство не спроможне забезпечити роботу теплоелектроцентралей і запустити опалювальний сезон у цих містах», – зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

На сьогодні у Новому Роздолі і Новояворівську не розпочато опалювальний сезон. Причина в тому, що працівникам ТЕЦ, управителем яких понад рік є київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», заборгували виплату з зарплати на півроку.

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Загалом сума заборгованості приватного підприємства-управителя за зарплатою працівникам у Новому Роздолі і Новояворівську становить 9 мільйонів гривень. Крім того, ПП «Гарант Енерго М» винне 388 мільйонів гривень «Укртрансгазові» за період із листопада 2018 року по квітень 2019 року, через що підприємство не може отримувати газ.

Львівська обласна адміністрація звернулася до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вона просить невідкладно розглянути можливість зміни управителя «Гарант Енерго М», який, за даними місцевої влади, неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами.

Місцеві влади Нового Роздолу і Новояворівська виділили гроші з резервного фонду для позики підприємству-управителю, але відсутній механізм передачі цих коштів приватному підприємству «Гарант Енерго М».