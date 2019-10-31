У двох містах Львівщини зірвали початок опалювального сезону. Ситуація надзвичайна

У Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області не розпочався опалювальний сезон. Ситуацію оцінюють як надзвичайну, і вже втрутились урядовці. Обласне керівництво попросило про допомогу. У кожній структурі знаходять власні пояснення, а тим часом заручниками безвідповідальності стали майже 60 тисяч мешканців.

Маленькі вихованці дитячого садка «Сонечко» у Новому Роздолі вбрані тепло, і вихователі стараються з ними проводити частіше руханку. Зігрівають кімнати електрообігрівальними приладами. Перед денним сном працівники садочка набирають у пляшки гарячої води, які кладуть у ліжечка, щоб дітям було комфортніше лягати спати.

Ми стурбовані тим, що немає опалення у садочку

«Ми стурбовані тим, що немає опалення у садочку, поки нам природа дає «субсидію», очікується потепління ще наступного тижня. Батьки, які переживають через холод, стараються дітей не водити, але таку змогу мають не всі. Сьогодні з 200 дітей присутні 120», – каже методист садка Неля Мосій.

У Новому Роздолі без опалення опинились усі чотири садки і п’ять шкіл. Школярів не відпустили на осінні канікули, щоб, у разі похолодання, можна було припинити навчання. Мешканці скаржаться, що у їхніх домівках холодно, і вони побоюються, щоб не сталось якоїсь аварії з настанням морозів, коли запустять систему теплопостачання.

Працівники ТЕЦ вимагають зарплату

Працівники Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ, управителем якої понад рік є київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», відмовляються працювати доти, доки їм не виплатять заборгованість за зарплатою майже за півроку.

Понад 150 працівників без грошей

«Ми готові подати тепло, але нам майже 6 місяців підприємство не виплачує заборгованість по зарплаті. Тільки виплатять нам зарплату, ми запустимо тепло. Понад 150 працівників без грошей, і нам не дають гарантій щодо подальшої виплати. Лише обіцяють», – розповів начальник зміни Новороздільської ТЕЦ Мирослав Михайлюк.

Загалом сума заборгованості приватного підприємства-управителя за зарплатою працівникам у Новому Роздолі і Новояворівську становить 9 мільйонів гривень. Ба більше, ПП «Гарант Енерго М» винне 388 мільйонів гривень «Укртрансгазові» за період із листопада 2018 року по квітень 2019 року, через що підприємство не може отримувати газ.

А що зима на носі, то, щоб не трапився другий Алчевськ, приватному підприємству «Гарант Енерго М» перерахують гроші з резервних фондів Новояворівської, Новороздільскої міських рад і обласного бюджету. Це унікальний випадок, щоб приватному підприємству, яке наробило боргів, надавали фінансову допомогу з бюджету, кажуть експерти.

Треба, щоб міські депутати сьогодні зібрались на сесію

«Треба, щоб міські депутати сьогодні зібрались на сесію і виділили з резервного міського фонду понад мільйон гривень на поворотній основі і перерахували їх ПП «Гарант Енерго М», щоб воно могло відкрити казначейський рахунок і виплатило працівникам частину зарплати, щоб люди приступили до роботи. А другий етап починається за умови, що «Гарант Енерго М» протягом двох днів домовиться з «Укртрансгазом», далі можна мережі наповнити водою і запустити ТЕЦ», – наголосила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак, яка взяла участь у нараді у Новому Роздолі щодо ситуації.

За словами міністра, причина зриву опалювального сезону у двох містах у тому, що минулого року опалювальний сезон розпочали «в авральному режимі, без належних договорів і гарантування виплати робітникам зарплати».

Управителя ТЕЦ вибрало АРМА

Детективи НАБУ у 2018 році розкрили на ТЕЦ у Новому Роздолі і Новояворівську корупційну схему розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень. Згідно з рішенням суду, в липні 2018 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештовані цілісні майнові комплекси підприємств-власників ТЕЦ – ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ» – під тимчасове управління і через конкурс обрала нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке приступило до обов’язків 17 жовтня. А за рік керування встигло наробити великі борги і вдруге зірвало опалювальний сезон.

Робітники «Гарант Енерго М», а у Новому Роздолі більшість із них працювали на попередньому підприємстві, розповіли, що новий управитель понад рік працює на ресурсі минулої компанії, не покращив технічний стан ТЕЦ. У січні цього року на ТЕЦ трапилась аварія, і за словами працівників, на щастя, ніхто не загинув.

Чому АРМА обрало новим управителем приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке працює неефективно? На це запитання Радіо Свобода представник АРМА не відповів.

Область попросила допомогу у Львова

Львівська обласна державна адміністрація уповноважена здійснювати контроль за дотриманням ПП «Гарант Енерго М» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими тепловими мережами, з постачання теплової енергії. Голова обласної адміністрації Маркіян Мальський звернувся навіть по допомогу до львівського мера.

Обласні чиновники пояснюють, що у Новояворівську вже скерували гроші з обласного резервного фонду, районного, місцевого на рахунок і у найближчий час укладуть угоду з ПП «Гарант Енерго М». Відтак працівники отримають частину зарплати.

«У Новому Роздолі ситуація аналогічна, але проблема в тому, що депутати міської ради відмовились приймати кошти обласного фонду, пояснили, що не зможуть їх повернути», – каже директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Назарій Романчук.

Виконком міської ради Нового Роздолу виділив понад мільйон гривень із резервного фонду. 1 листопада депутати зберуться на сесію, щоб проголосувати щодо питання про перерахунок грошей управителю ТЕЦ, хоча багато з них не розуміють, чому борги приватного підприємства мають покривати грошима міста.

АРМА і всі правоохоронні органи знали про заборгованість по зарплаті і за газ

«Питання, як «Гарант Енерго М» цього року знову переміг на конкурсі, як їх призначили управителем ТЕЦ. Адже АРМА і всі правоохоронні органи знали про заборгованість по зарплаті і за газ, немає активів для ліквідації проривів. Від весни система не заповнена водою, можливі аварії, прориви і будуть потрібні кошти на ліквідацію. Новороздільська міськрада збільшила свій резервний фонд і ці кошти готова проплатити ОДА чи напряму управителю. Це 1 мільйон 300 тисяч. ПП «Гарант Енерго М» було неспроможне виставляти рахунки за надані послуги, відповідно споживачі минулого опалювального сезону не отримували квитанції», – зауважила секретар міськради Нового Роздолу Ірина Кравець.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 31 жовтня ухвалила рішення про виділення на поворотній основі з резервного фонду обласного бюджету 2,7 мільйона гривень міським бюджетам Новояворівська і Нового Роздолу для того, щоб швидше людям подали тепло у домівки, установи. А міські голови зобов’язані укласти відповідні договори з ПП «Гарант Енерго М».

Ще навесні було припинено водопостачання гарячої води у Новояворівську і Новому Роздолі, було відомо про борги управителя ТЕЦ, але лише тепер, коли ситуація надзвичайна, втрутились різні представники влади. Та ніхто не відповів на запитання: чому приватне підприємство, яке не мало належного досвіду роботи, без належних договорів, як підтвердила міністр, відповідного капіталу, вже понад рік управляє ТЕЦ у двох містах, другий рік зриває опалювальний сезон і за цей час наробило боргів на величезну суму, і за чий рахунок її повертатимуть?

Немає відповіді і на запитання, коли у Новому Роздолі розпочнуть теплопостачання. Фахівці прогнозують, що при запуску у систему води будуть численні витоки, які потребуватимуть термінового ремонту. Тому кілька міст погодились надати Новому Роздолу ремонтні бригади.