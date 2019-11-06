У Кропивницькому 4 райони міста залишились без газу – пошкоджено газопровід

У Кропивницькому Кіровоградської області ввечері 5 листопада під час земляних робіт на одному із місцевих підприємств сталося пошкодження газопроводу, через що кілька районів міста залишилися без газу.

«Пошкоджено газопровід діаметром 90 мм. Внаслідок даної події постраждалих немає. Від газопостачання відключено південно-західну котельню КП «Теплоенергетик» та тимчасово припинено теплопостачання 4 мікрорайонів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, 6 листопада з 8-ї ранку мали розпочатися ремонтно-відновлювальні роботи.

У Кропивницькому живе понад 227 тисяч людей.