Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 листопада 2019, Київ 09:18
Новини | Події

У Кропивницькому 4 райони міста залишились без газу – пошкоджено газопровід

Від ранку в місті заплановані ремонтні роботи

Дивитись коментарі

У Кропивницькому Кіровоградської області ввечері 5 листопада під час земляних робіт на одному із місцевих підприємств сталося пошкодження газопроводу, через що кілька районів міста залишилися без газу.

«Пошкоджено газопровід діаметром 90 мм. Внаслідок даної події постраждалих немає. Від газопостачання відключено південно-західну котельню КП «Теплоенергетик» та тимчасово припинено теплопостачання 4 мікрорайонів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, 6 листопада з 8-ї ранку мали розпочатися ремонтно-відновлювальні роботи.

У Кропивницькому живе понад 227 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG