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28 Жовтень 2019, Київ 13:44
Новини | Суспільство

Мінрегіон заявляє про початок опалювального сезону

За повідомленням міністерства, в кількох областях житловий фонд до опалення не підключений

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Міністерство розвитку громад та територій (Мінрегіон) заявляє про початок опалювального сезону на всій підконтрольній території України 28 жовтня.

Водночас, за повідомленням, в кількох областях житловий фонд до опалення не підключений.

«Станом на 08.30 28 жовтня 2019 року опалювальний період розпочався у всіх регіонах України. За інформацією обласних державних адміністрацій житловий фонд до опалення не підключений у восьми областях – Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій», – йдеться в заяві міністерства.

25 жовтня національна акціонерна компанія «Нафотгаз» повідомила, що запасів газу в українських підземних сховищах вистачить для стабільного опалювального сезону.

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