Гончарук: у Новояворівськ на Львівщині подали тепло

У Новояворівськ Львівської області подали тепло, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

«У Новояворівськ подали тепло. Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло. У Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири пориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра», – заявив Гончарук.

За його словами, майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Він стверджує, що Кабінет міністрів притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонив його від виконання обов'язків.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ раніше належали фірмам братів Богдана та Ярослава Дубневичів. Торік були затримані кілька службовців цих фірм за підозрою у розкраданні газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 мільярда гривень.

У результаті під тимчасове управління і через конкурс було обрано нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М». У «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.