Львів: внаслідок пожежі у військовій частині загинув військовий

У Львові близько 5-ї ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежу локалізовано», – мовиться у повідомленні.

Представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та поліцейські з’ясовують причини та обставини інциденту.

Речник ГУ ДСНС Віталій Туровцев розповів Радіо Свобода, що повідомлення про пожежу надійшло о 05:03. Пожежа сталася у технічному приміщенні у старій будівлі.

«Коли прибули рятувальники, будівля була повністю у вогні. Внаслідок пожежі отримав термічний опік спини та обох верхніх кінцівок Сергій П., 1978 року народження та в стані середньої важкості його госпіталізували до Новояворівської районної лікарні. Офіцер, який був на місці пожежі, загинув», – зазначив Туровцев.

Пожежу повністю ліквідували о 08:08.