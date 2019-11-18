Новий Розділ і Новояворівськ досі без теплопостачання

Новояворівськ і Новий Розділ у Львівській області ще досі без теплопостачання, хоча прем’єр-міністр Олексій Гончарук обіцяв, що з 18 листопада у Новояворівську буде теплопостачання. У Новому Роздолі ще й електропостачання подається з перебоями. Обидві теплоелектроцентралі з минулого тижня мають нового управителя – НАК «Нафтогаз». Сьогодні на ТЕЦ набрали працівників на роботу. Хто відповість за надзвичайну ситуацію у двох містах? Чи працівники ТЕЦ отримають заборговану майже за півроку зарплату?

Пенсіонерка з Нового Роздолу Катерина живе з чоловіком у квартирі на останньому, 5-му поверсі. Температура у помешканні 13 градусів – на градус вища, аніж на вулиці.

«ХХІ століття. Без тепла, гарячої води і світла. Сплю у старому пальті, загортаю ноги. Щоб прийняти ванну, треба нагріти воду і в холодній кімнаті митись. Не вмикаємо електрообігрівачів, бо вибиває електропостачання. А є квартири з малими дітьми, то нехай вони вмикають прилади, щоб було тепліше. Онуків не могла взяти до себе, бо холодно і стіни поцвіли, ще кинеться грибок. Чого це все відбивається на бідних людях?» – каже пенсіонерка. Її пенсія – трішки більше ніж 1500 гривень, у чоловіка – 2000.

90% Нового Роздолу, у тому числі 178 багатоповерхових будинків, отримує тепло і гарячу воду централізовано. Але через перевантаження електромережі, бо люди вмикають електроприлади, щоб зігрітись, останні вихідні не було й електропостачання. У школах Нового Роздолу припинено навчання.

При найкращій ситуації очікуємо на вихідні тепло у квартирах

«Коли буде запущено воду по мережах, сподіваюсь, що сьогодні, має пройти час для проведення гідровипробувань, можливо, будуть ще пориви у системі і аварії. Але їх зможуть швидко ліквідовувати. При найкращій ситуації очікуємо на вихідні тепло у квартирах. Завтра у нас засідання виконавчого комітету, і розглядатимемо питання про визначення надавача послуг теплопостачання. АРМА визначила управителем НАК «Нафтогаз», відповідно, ми маємо визначити його як надавача послуг», – каже виконувач обов’язки міського голови Ірина Кравець.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз тепло» стало новим управителем майна Новояворівської й Новороздільської ТЕЦ. Адже приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке у 2018 році було обрано через конкурс управителем ТЕЦ, зірвало опалювальний сезон і заборгувало працівникам зарплату за 5 місяців.

За даними НАК «Нафтогаз», заборгованість перед підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень, зокрема і за спожитий газ, а приріст заборгованості протягом опалювального сезону 2019–2020 року може сягнути ще від 700 мільйонів до 1 мільярда гривень. При цьому заборгованість із зарплат працівникам ТЕЦ – понад 11 мільйонів гривень.

Працівники звільнились і знову повернулись на роботу

Через невиплату зарплати частина робітників масово звільнилась із ТЕЦ, а решта оголосила протест і відмовилась працювати. Начальник котлотурбінного цеху Олег Колодруб звільнився у вересні.

На одному котлі працювали цілу зиму

«Конкурс пройшла та сама приватна фірма «Гарант Енерго М», і я зрозумів, що перспектив ніяких. Після того, як передали ТЕЦ у 2018 році ПП « Гарант Енерго М», вони зайшли без досвіду. Завдяки працівникам запустили один котел, щоб містові подати тепло, і так на одному котлі працювали цілу зиму собі у збиток. Коли ми просили закупити ту чи іншу запчастину, то нічого з того, директори змінювались щомісяця, потім аварія вивела обладнання, потім зупинились. Нічого «Гарант Енерго М» не вкладав у ТЕЦ», – розповів Олег Колодруб.

13 листопада через надзвичайну ситуацію у Новояворівськ і Новий Розділ приїжджав прем’єр Олексій Гончарук. Він пообіцяв, що Новояворівськ матиме тепло з 18 листопада, але на сьогодні батареї холодні. У Новому Роздолі мали вийти з критичної ситуації до 18 листопада.

Через те, що з Новороздільської ТЕЦ звільнились 20% фахівців, 18 листопада новий управитель НАК «Нафтогаз» запросив звільнених робітників і тих, хто залишився, на нараду. 136 працівників у Новому Роздолі і 164 в Новояворівську написали заяви на роботу і готові працювати, щоб розпочати опалювальний сезон.

Вода вже сьогодні піде у систему

«Представник «Ощадбанку» приїхав і роздав людям зарплатні карточки. Завтра до обіду, є обіцянка від НАК «Нафтогаз», що кошти, які обіцяв керівник цієї компанії, надійдуть людям. Це одна зарплата. А коли запустять систему, то ще 2 зарплати і далі буде йти поточна виплата з преміями і так далі. Зараз здійснюватимуться всі заходи для того, щоб система у Новому Роздолі була наповнена водою. Для цього треба 2–3 дні, але вода вже сьогодні піде у систему. Після того ми зможемо знайти, де є пориви, і оперативно їх ліквідувати. Для цього будемо залучати представників інших комунальних служб. У Новояворівську ситуація краща, і там через день-два запустять систему. Системи і підприємства – в належному стані», – наголосив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної адміністрації Назар Романчук.

Посадовці пообіцяли запустити воду у систему у Новому Роздолі. Але на час підготовки матеріалу цього не було зроблено в обох містах. У Новояворівську вода є лише у магістральних трубах, а у Новому Роздолі – ніде. Ніхто не можу сказати, як поведе себе вода у системі після довготривалих простоїв. Тому скільки буде аварійних ситуацій під час запуску тепла – невідомо.

Немає гарантій, що за тиждень чи два знову не прорве труби

«Не перевірено все обладнання – електричне, теплотехнічне. Зараз немає часу, щоб це зробити. Теоретично, воно технічно справне, а як себе поведе при якихось аварійних ситуаціях: чи спрацює захист, чи не прорве всі труби, треба перевіряти вулиці. У Новому Роздолі є пару поривів, які не ліквідовані з минулої зими. Треба воду запустити, систему запустити і тоді вже ліквідовувати пориви. Тоді ще раз запустити, зробити гідравлічні випробування, якщо система добра і витримає цілу зиму, тоді можна запустити. Якщо гідравлічні випробування не робити, а просто запустити, нема гарантій, що за тиждень чи два знову не прорве труби. Згідно з правилами, треба робити гідравлічне випробування, скласти акт під тиском, і тоді можна подавати тепло», – пояснив систему запуску тепла Олег Колодруб.

Відтак понад 60 тисяч мешканців мерзнутимуть далі у найближчі дні. Багато людей думають про те, щоб цілими будинками відмовитись від централізованого теплопостачання і перейти на індивідуальне. На сьогодні 12 об’єднань співвласників багатоповерхових будинків звернулись у Новороздільську міську раду з проханням про індивідуальне опалення.

Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ до 2018 року належали фірмам братів Богдана і Ярослава Дубневичів. Детективи НАБУ торік виявили на цих підприємствах розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень. Згідно з рішенням суду, в липні 2018 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештовані цілісні майнові комплекси підприємств-власників ТЕЦ – ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ» – під тимчасове управління і через конкурс обрала нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке приступило до обов’язків 17 жовтня. А за рік керування воно встигло зірвати опалювальний сезон, наробити борги. В «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – із технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.

Львівська обласна адміністрація наполягає на розслідуванні махінацій на обох ТЕЦ із боку «Гарант Енерго М». Заборгованість по зарплаті залишається за цим підприємством. Працівникам надаватиметься юридична допомога, щоб вони через суд повернули заборговану зарплату.