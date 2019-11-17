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17 листопада 2019, Київ 22:33
Новини | Економіка

Криза опалення у Новому Роздолі: «Нафтогаз» анонсує зустріч на території ТЕЦ

ТЕЦ у Новому Роздолі

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Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила, що 18 листопада запланована зустріч на території Новороздільської ТЕЦ на Львівщині, відповідальної за опалення міста Новий Розділ, якого там досі немає.

«Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, керівництво енергетичного оператора хоче зустрітися з чинними і тими працівниками ТЕЦ, які звільнилися через борги із зарплати.

«Наразі ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська, а й над тим, щоб повернути спеціалістів», – вказали у «Нафтогазі».

У компанії додали, що найнята поліція охорони «отримала інструкцію забезпечити доступ» на цю зустріч працівників чинних, і тих, хто нещодавно звільнився.

Днями «Нафтогаз» долучився до управління майном ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, де досі немає опалення у щонайменше 60 тисяч людей. За даними «Натфогазу», заборгованість теплоелектроцентралі перед його підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень. При цьому борги із зарплат працівникам ТЕЦ оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.

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Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ раніше належали фірмам братів Богдана та Ярослава Дубневичів. Торік були затримані кілька службовців цих фірм за підозрою у розкраданні газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 мільярда гривень. У результаті під тимчасове управління і через конкурс було обрано нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М». У «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.

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