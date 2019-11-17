Криза опалення у Новому Роздолі: «Нафтогаз» анонсує зустріч на території ТЕЦ

Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила, що 18 листопада запланована зустріч на території Новороздільської ТЕЦ на Львівщині, відповідальної за опалення міста Новий Розділ, якого там досі немає.

«Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста», – йдеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, керівництво енергетичного оператора хоче зустрітися з чинними і тими працівниками ТЕЦ, які звільнилися через борги із зарплати.

«Наразі ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська, а й над тим, щоб повернути спеціалістів», – вказали у «Нафтогазі».

У компанії додали, що найнята поліція охорони «отримала інструкцію забезпечити доступ» на цю зустріч працівників чинних, і тих, хто нещодавно звільнився.

Днями «Нафтогаз» долучився до управління майном ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, де досі немає опалення у щонайменше 60 тисяч людей. За даними «Натфогазу», заборгованість теплоелектроцентралі перед його підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень. При цьому борги із зарплат працівникам ТЕЦ оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ раніше належали фірмам братів Богдана та Ярослава Дубневичів. Торік були затримані кілька службовців цих фірм за підозрою у розкраданні газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 мільярда гривень. У результаті під тимчасове управління і через конкурс було обрано нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М». У «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.