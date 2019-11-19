Тепло в будинки Новояворівська та Нового Роздолу дадуть найближчим часом – уряд

Теплопостачання у двох містах на Львівщині – Новояворівську та Новому Роздолі – буде відновлене найближчим часом, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

«Новий управитель Новояворівської та Новорозділської ТЕЦ «Нафтогаз тепло» отримав ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це важливий крок на шляху відновлення тепла в домівках мешканців Новояворівська та Нового Роздолу Львівської області. Найближчим часом борги із зарплати будуть ліквідовані, а теплопостачання відновлено», – йдеться в повідомленні.

В уряді нагадали, що для відновлення теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі був розроблений план заходів, який дозволить «уникнути техногенної катастрофи».

Минулого тижня «Нафтогаз» через товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз тепло» долучився до управління майном ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, де досі немає опалення у щонайменше 60 тисяч людей. За даними «Натфогазу», заборгованість теплоелектроцентралі перед його підприємствами становить майже 800 мільйонів гривень. При цьому борги із зарплат працівникам ТЕЦ оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ раніше належали фірмам братів Богдана та Ярослава Дубневичів. Торік були затримані кілька службовців цих фірм за підозрою у розкраданні газу НАК «Нафтогаз України» на 1,4 мільярда гривень. У результаті під тимчасове управління і через конкурс було обрано нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М». У «Нафтогазі» заявили, що «Гарант Енерго М» не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питаннями оплати праці робітникам.