Мінрегіон: в Україні на 100% опалюються 10 областей

Станом на 15 листопада в Україні опалюються 97 відсотків житлових будинків та 98,9 відсотка соціальних об’єктів. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій України.

«На 100% підключені до опалення 10 областей – Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що об’єкти соціальної сфери на 100 відсотків опалюються в Миколаївській, Сумській, Херсонській областях та Києві. 100 відсотків житлових будинків підключені до опалення у всіх західних областях, а також Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.