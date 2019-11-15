Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 листопада 2019, Київ 14:13
Новини | Суспільство

Мінрегіон: в Україні на 100% опалюються 10 областей

На 100% підключені до опалення 10 областей

Дивитись коментарі

Станом на 15 листопада в Україні опалюються 97 відсотків житлових будинків та 98,9 відсотка соціальних об’єктів. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій України.

«На 100% підключені до опалення 10 областей – Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що об’єкти соціальної сфери на 100 відсотків опалюються в Миколаївській, Сумській, Херсонській областях та Києві. 100 відсотків житлових будинків підключені до опалення у всіх західних областях, а також Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

/**/ /**/ Згідно з повідомленням, компанія спільно з урядом розробила «план заходів», щоб відновити опалення
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Львівщина: «Нафтогаз» долучився до управління майном ТЕЦ у двох містах, де досі немає опалення

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG