Бабак анонсує запуск електронного «кабінету забудовника» в грудні

Запуск електронного «кабінета забудовника» запланований вже на наступний тиждень, сказала в інтерв’ю Радіо Свобода міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За її словами, цей інструмент передбачений в рамках боротьби з корупцією у будівельній галузі, зокрема реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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«Ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд (прем’єр-міністра України Олексія – ред.) Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об’єкти з незначними наслідками, так званий СС1, будувати об’єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ. Коли вони відкривають свій електронний кабінет, завантажують всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і отримують послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. Тобто у свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і побачили себе вже в реєстрі як ті, хто подав документи і отримав дозвіл на початок будівництва», – сказала Бабак.

За її словами, «дуже велика кількість людей» будують саме об’єкти, які підпадають під класифікацію СС1.

Повне інтерв’ю з Альоною Бабак читайте на сайті Радіо Свобода.

Раніше запуск «кабінету забудовника» в грудні 2019 року анонсував також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» набуває чинності з 1 грудня 2019 року. Водночас норма про електронний кабінет набуде чинності не пізніше 1 січня 2020 року.