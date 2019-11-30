Уряд зацікавлений розвивати мережу мобільних ЦНАПів – міністр розвитку громад і територій

В уряді зацікавлені розвивати мережу центрів надання адміністративних послуг громадянам, зокрема мобільних, повідомила в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак. За її словами, цього тижня два мобільних ЦНАПи були передані в громади Дніпропетровської та Хмельницької областей.

«Позиція нашого уряду сьогодні – послуги, яких людина максимально потребує, повинні бути надані там, де вона проживає. Саме ці мобільні центри надання адміністративних послуг є першими «ластівками», які ми отримали за допомогою міжнародної програми ЄС «U-LEAD з Європою» уряду Швеції. Цьогоріч вони планують передати додатково ще шість таких мобільних центрів, а наступного – допоможуть нам модернізувати й облаштувати практично 600 центрів надання адміністративних послуг», – повідомила Альона Бабак.

За її словами, розвиток мережі мобільних ЦНАПів дозволить надавати щонайменше 20-50 видів адміністративних послуг громадянам.

Альона Бабак додала, що завдання уряду – до кінця цього року мати оптимальну мережу центрів надання адміністративних послуг.

«Ми розробили стандарти надання різних сервісів і послуг: медичних, освітніх, культурних, спортивних і адміністративних. У нас вже є ці стандарти, відповідно до них, ми завершуємо до середини грудня формування цієї оптимальної мережі», – додала міністр.

Перші ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг) почали з’являтися в Україні у 2013 році. Ці державні установи працюють за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу».