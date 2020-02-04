Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра України

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій України. За це рішення проголосували 278 депутатів.

Після голосування Шмигаль склав присягу члена уряду.

Раніше Верховна Рада звільнила Альону Бабак із посади міністра розвитку громад і територій, задовольнивши подану нею заяву.

Альона Бабак очолювала Міністерство розвитку громад та територій із 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль із 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.