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04 лютого 2020, Київ 13:07
Новини | Політика

Рада підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра України

Після голосування Шмигаль склав присягу члена уряду

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій України. За це рішення проголосували 278 депутатів.

Після голосування Шмигаль склав присягу члена уряду.

Раніше Верховна Рада звільнила Альону Бабак із посади міністра розвитку громад і територій, задовольнивши подану нею заяву.

Альона Бабак очолювала Міністерство розвитку громад та територій із 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль із 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

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