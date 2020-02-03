88,7% опитаних не вважають справедливими обсяги зарплат урядовцям – дослідження

88,7% українців не вважають обґрунтованими розміри виплат міністрам, їхнім заступникам та керівному складу державних підприємств – такі результати соціологічного дослідження центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, оприлюднені 3 лютого.

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Дослідження проводилося з 24 по 28 січня 2020 року, для нього соціологи опитали 2003 респондентів в усіх регіонах Уркаїни, за винятком анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На питання щодо розмірів зарплат, надбавок та виплат державним службовцям (міністрам, заступникам, керівникам окремих держпідприємств на кшалт «Укрпошти», «Нафтогазу», «Укроборонпрому», «Укрзалізниці») 88,7% учасників відповіли, що не вважають їх справедливими, 5% висловили протилежну думку, 6,3% – не змогли відповісти.

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Соціологи також поставили низку питань про реакцію на інші новини, які привертали увагу в перший місяць року. Наприклад, публікація так званих «плівок Гончарука» ніяк не вплинула на ставлення 46,9% опитаних до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а 38,5% стали ставитися до нього гірше. При цьому 23,7% зазначили, що стали ставитися гірше й до президента України Володимира Зеленського.

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Президент все ще має найбільшу довіру українців серед запропонованих у варіантах представників влади – йому скоріше або повністю довіряють загалом 51,6% опитаних, не довіряють – 41,5%. Найнижчий рівень довіри має Кабінет міністрів – 68,3% на противагу 23,4% респондентів, які довіряють уряду.

Кабінет міністрів України 18 січня оприлюднив дані про доходи членів уряду. Згідно з ними, найменшу середню зарплату в 2019 році отримав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (32 тисячі 386 гривень), а найбільшими є доходи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (понад 100 тисяч гривень на місяць).