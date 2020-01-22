«Нові обличчя» Кабміну і попередники: кому платили більше (інфографіка)

Кілька міністрів нового українського уряду заявили, що чиновницької зарплати їм не вистачає або не вистачатиме, якщо вирішать створити сім’ю. Ці заяви викликали обурення у звичайних користувачів, проте знайшли підтримку в представників громадськості. Радіо Свобода порівнює, скільки заробляли попередники кількох урядовців, а скільки – вони самі до приходу на керівні посади в Кабінет міністрів.

Дискусія про зарплати членам Кабінету міністрів України розгорілася з новою силою після слів міністерки освіти Ганни Новосад про те, що її зарплати не вистачило б на утримання сім’ї.



Спілкуючись із журналістом «Інтерфаксу», Новосад вказала на брак коштів для суттєвого підвищення зарплат вчителям, а потім відповіла на запитання про те, чи влаштовує її власна заробітна плата. За словами 29-річної міністерки, після вирахування податків її зарплатня в 36 тисяч гривень стає меншою, ніж була під час роботи керівницею директорату МОН, хоча її все ще достатньо – поки що.

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«Коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких. Із своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату», – пояснила вона.

Новосад – не перша з уряду, хто поскаржився на замалу винагороду за роботу в уряді.

Голова Міністерства юстиції Денис Малюська тиждень тому поскаржився, що після оприлюднення інфографіки про свою зарплату нібито в 226 тисяч гривень мав неприємності вдома.

«Роздратованій дружині на запитання: «І де гроші?» довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тисяч не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні, одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду. Напевно, те саме доведеться ще не раз пояснювати і іншим», – міркує урядовець.

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А міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов ще наприкінці минулого року в інтерв’ю виданню «Ліга» вже називав свою зарплату «неприйнятно маленькою». За його словами, неринкові зарплати штовхають або на корупцію, або на некомпетентність.

На відміну від Новосад, Милованов та Малюська не працювали в уряді до призначень міністрами в серпні 2019 року. Економіст Милованов викладав в Університеті Піттсбурга, США, та в громадській організації «Київський економічний інститут». Доходи від цієї роботи він і вказав як основні за перші вісім місяців минулого року.

Серед міністрів, які висловилися за високі зарплати – і один із найбільш «високооплачуваних» за результатами грудня 2019-го, голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко. 17 січня він прокоментував цю тему під час години запитань до уряду у Верховній Раді і пояснив високі премії, нараховані в грудні, тим, що загалом зарплати міністрів неконкурентні.



«Той дисбаланс, який існує зараз, все одно рано чи пізно доведеться вирішувати. Оклади міністрів в 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави і шлях до того, аби шалені відсотки премій і ще щось виписувалися. Я думаю, треба чесно подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримав у сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень, це означає, що ми самі себе дуримо і це питання треба вирішувати якомога швидше», – вважає очільник МЗС.

Пристайко, як і Новосад, до свого призначення працював у міністерстві заступником свого попередника, Павла Клімкіна.

Деякі користувачі соцмереж розкритикували слова Новосад. Наприклад, політичний коментатор Валерій Клочок заявив: міністри можуть отримувати високі зарплати, але тільки за умови «перевиконання бюджету, тотальної боротьби з корупцією, контрабандою і так далі».

А перший президент України Леонід Кравчук у колонці для видання «НВ» висловив думку, що зарплата керівника міністерства не повинна перевищувати середню по Україні більше ніж у п’ять разів.



Натомість на підтримку високих зарплат для міністрів висловилися деякі представники громадськості.



Наприклад, банкір Сергій Фурса розкритикував бажання отримати ефективних менеджерів, які працюватимуть задешево.

А волонтер Віталій Дейнега звернув увагу на те, що деяким міністрам платять, як програмістам нижньої ланки.

Своє слово сказав і президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив минулого тижня, як повідомив Офіс президента, що зарплата міністрів повинна бути «нормальною», але піднімати її можна після того, як уряд «підніме економіку».



