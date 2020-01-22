«Нові обличчя» Кабміну і попередники: кому платили більше (інфографіка)

Кілька міністрів нового українського уряду заявили, що чиновницької зарплати їм не вистачає або не вистачатиме, якщо вирішать створити сім’ю. Ці заяви викликали обурення у звичайних користувачів, проте знайшли підтримку в представників громадськості. Радіо Свобода порівнює, скільки заробляли попередники кількох урядовців, а скільки – вони самі до приходу на керівні посади в Кабінет міністрів.
Дискусія про зарплати членам Кабінету міністрів України розгорілася з новою силою після слів міністерки освіти Ганни Новосад про те, що її зарплати не вистачило б на утримання сім’ї.
Спілкуючись із журналістом «Інтерфаксу», Новосад вказала на брак коштів для суттєвого підвищення зарплат вчителям, а потім відповіла на запитання про те, чи влаштовує її власна заробітна плата. За словами 29-річної міністерки, після вирахування податків її зарплатня в 36 тисяч гривень стає меншою, ніж була під час роботи керівницею директорату МОН, хоча її все ще достатньо – поки що.
Читайте також: Мустафа Найєм: якщо люди мають справу з мільярдами і низьку зарплату, вони працюють «на дядю»
«Коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких. Із своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату», – пояснила вона.
Новосад – не перша з уряду, хто поскаржився на замалу винагороду за роботу в уряді.
Голова Міністерства юстиції Денис Малюська тиждень тому поскаржився, що після оприлюднення інфографіки про свою зарплату нібито в 226 тисяч гривень мав неприємності вдома.
«Роздратованій дружині на запитання: «І де гроші?» довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тисяч не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні, одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду. Напевно, те саме доведеться ще не раз пояснювати і іншим», – міркує урядовець.
Читайте також: Кінець епохи бідності: що не так із зарплатами українських урядовців та менеджерів?
А міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов ще наприкінці минулого року в інтерв’ю виданню «Ліга» вже називав свою зарплату «неприйнятно маленькою». За його словами, неринкові зарплати штовхають або на корупцію, або на некомпетентність.
На відміну від Новосад, Милованов та Малюська не працювали в уряді до призначень міністрами в серпні 2019 року. Економіст Милованов викладав в Університеті Піттсбурга, США, та в громадській організації «Київський економічний інститут». Доходи від цієї роботи він і вказав як основні за перші вісім місяців минулого року.
Серед міністрів, які висловилися за високі зарплати – і один із найбільш «високооплачуваних» за результатами грудня 2019-го, голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко. 17 січня він прокоментував цю тему під час години запитань до уряду у Верховній Раді і пояснив високі премії, нараховані в грудні, тим, що загалом зарплати міністрів неконкурентні.
«Той дисбаланс, який існує зараз, все одно рано чи пізно доведеться вирішувати. Оклади міністрів в 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави і шлях до того, аби шалені відсотки премій і ще щось виписувалися. Я думаю, треба чесно подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримав у сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень, це означає, що ми самі себе дуримо і це питання треба вирішувати якомога швидше», – вважає очільник МЗС.
Пристайко, як і Новосад, до свого призначення працював у міністерстві заступником свого попередника, Павла Клімкіна.
Деякі користувачі соцмереж розкритикували слова Новосад. Наприклад, політичний коментатор Валерій Клочок заявив: міністри можуть отримувати високі зарплати, але тільки за умови «перевиконання бюджету, тотальної боротьби з корупцією, контрабандою і так далі».
А перший президент України Леонід Кравчук у колонці для видання «НВ» висловив думку, що зарплата керівника міністерства не повинна перевищувати середню по Україні більше ніж у п’ять разів.
Натомість на підтримку високих зарплат для міністрів висловилися деякі представники громадськості.
Наприклад, банкір Сергій Фурса розкритикував бажання отримати ефективних менеджерів, які працюватимуть задешево.
А волонтер Віталій Дейнега звернув увагу на те, що деяким міністрам платять, як програмістам нижньої ланки.
Своє слово сказав і президент України Володимир Зеленський.
Глава держави заявив минулого тижня, як повідомив Офіс президента, що зарплата міністрів повинна бути «нормальною», але піднімати її можна після того, як уряд «підніме економіку».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ