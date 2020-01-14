Війни за податки: чому міські заклади та установи перереєстровують у селах

Чотири медичні заклади і Львівський історичний музей, які розташовані у Львові, Львівська обласна рада перереєструвала за межами міста. І має плани щодо інших комунальних установ. Це б'є по бюджету Львівської міської ради, яка втратила від цього кілька десятків мільйонів гривень надходжень. Які причини перереєстрації? І чого тут більше: економіки чи політики?

Львівський історичний музей розташований у Львові на площі Ринок і тут три приміщення орендує у Львівської міської ради за одну гривню за метр квадратний у рік. Загалом обласний музей розташовується у семи будівлях міста і тут працює понад 200 працівників. Музей перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної ради і, відповідно, директор установи – людина, яка залежна від керівництва ради.

Хоч музей розташований у Львові, але відтепер сплачуватиме податки на дохід фізичних осіб (ПДФО) у Червонограді. Таке рішення засновника закладу – Львівської обласної ради – схвально сприймає директор Львівського історичного музею Роман Чмелик. Він сподівається у 2020 році отримати на установу додаткову субвенцію, тобто 50% зі сплаченого ПДФО, а це десь близько 2 мільйонів гривень. Раніше, коли податки з зарплати платили місту, а це 60%, за словами Романа Чмелика, «музей від міської ради не отримував жодної гривні».

Музей на тому користає

«Зараз податок на дохід фізичних осіб перераховується у Червоноград і половина суми залишається там, а друга має повертатися до обласного бюджету. Це би мало бути цільове повернення коштів на музей. З точки зору економічної, музей на тому користає», – каже директор музею.

Львівський історичний музей є п’ятою установою, що у підпорядкуванні обласної ради, яку управління майном спільної власності Львівської облради юридично перереєструвало за межі Львова. Зокрема, торік змінили місце знаходження юридичної особи Онкоцентру у Старосамбірський район, госпіталю імені Юрія Липи – у Жовківський район, Обласної клінічної лікарні – у Городоцький район, Центру екстреної медицини – у Турківський район. Однак якщо у музеї понад 200 працівників, то в екстреній допомозі – у десять разів більше. Відповідно, і сума податків вища.

Рішення обласною радою ухвалене одноосібно, обласні посадовці посилаються на закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб». Керівник управління Віктор Кусий у коментарі Радіо Свобода каже, що територіальні громади запропонували: у випадку перереєстрації юридичної особи за місцем знаходження на відповідній території повертати шляхом субвенції, тобто в обласний бюджет, 50% надходжень від ПДФО, а другу половину залишають собі.

Вимога – не менше половини від податку

«Обласна клінічна лікарня платила ПДФО Львову і від міського бюджету отримувала нуль. З міського бюджету на розвиток цієї лікарні нічого не виділялось. В ОТГ і райрадах залишається 100% податку і вони, відповідно до домовленості, половину віддадуть у обласний бюджет, якщо у них зареєструється установа. Якщо будуть надходити пропозиції від районних рад і ОТГ, ми будемо йти назустріч. Вимога – не менше половини від податку віддавати в обласний бюджет», – пояснює позицію Львівської облради чиновник Віктор Кусий.

Мерія рішення називає маніпуляцією

Тим часом у Львівській міській раді ініціативу обласних колег про перенесення закладів у райони називають маніпулятивним і абсурдним, бо фактично лікарні і музей розташовані у Львові, а міський бюджет позбавили грошей із ПДФО.

Львів не отримає поки що кілька десятків мільйонів гривень. У мерії кажуть, що обласна рада навіть не поінформувала про свій намір, не кажучи про консультації.

Облрада зманіпулювала законом

«Облрада зманіпулювала законом, бо це неправильно, що місце реєстрації не відповідає фактичному місцезнаходженню. Облрада стверджує, що міська влада не допомагає. Насправді ПДФО не 100% йде у міський бюджет, він розподіляється: 60% – у міський бюджет, 25% – у державний, а 15% – в обласний. Навіть з того податку, що сплачується у Львові, частина йде в обласний бюджет, і ці гроші можна використовувати на обласні заклади, чому вони цього не роблять? Заклади знаходяться у Львові, і вся інфраструктура – тут, люди живуть, працюють у Львові», – говорить заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Львівська міська рада звернулась щодо врегулювання проблеми у Державну фіскальну службу і має намір оскаржувати дії обласної ради у суді. Міська влада має важелі впливу, для прикладу, може збільшити вартість оренди за комунальні міські приміщення.

Голова Львівської обласної ради 13 січня провів за зачиненими дверима нараду з керівниками медичних обласних установ. Відтак є намір продовжувати перереєстровувати обласні установи зі Львова у села. Невдовзі і Львівську обласну філармонію можуть зареєструвати у селі, де, для прикладу, кілька хат. Та й сама облрада може змінити реєстрацію зі Львова у село.

На сьогодні Мостиська і Самбірська районні ради змінили місце юридичної реєстрації у села.

Такий крок ефективний лише у перший рік

«Розумію мотивацію, яка спонукала до такого рішення, але потрібна дискусія всіх сторін. Обласні установи є надзвичайно великими платниками до місцевих бюджетів. Львів із тих податків ніколи не реінвестував у ці установи, в їхнє обладнання, покращення матеріально-технічної бази. Облрада знаходить для себе таке виправдання, що даватиме гроші на заклади. Хоча повинна розуміти, що такий крок ефективний лише у перший рік, бо після цього ці кошти будуть враховуватися при міжбюджетних траншах і ефективність їх буде значно меншою. Райони тішитимуться цими грішми, але наступного року держава може цю частину вилучити з доходів. І тоді, для прикладу Турківський чи інший район, буде покараний, тому що вони не матимуть тих ресурсів, на які розраховували, а стануть більш дотаційні», – зауважив ексголова Львівської облради, народний депутат Олег Синютка.

За словами парламентаря, необхідно змінити законодавство, щоб податки з доходів фізичних осіб сплачувалися не за місцем реєстрації підприємства, а за фізичної особи. Тобто, де громадянин проживає, там і сплачує податки. «Таке питання може врегулювати і нормативними документами центрального рівня», – додає нардеп.

Чи ініціатива Львівської обласної ради має політичний підтекст? Чи робиться з прицілом на місцеві вибори, щоб податками «задобрити» виборців у районах? Відповідь на ці запитання буде зрозуміла на місцевих виборах, коли стануть відомі списки кандидатів.

За неофіційними підрахунками, якщо у Львові налічується близько 100 обласних установ, то Львів втратить майже 400 мільйонів гривень ПДФО.

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