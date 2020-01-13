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13 січня 2020, Київ 17:03
Новини | Суспільство

Туристичний збір за рік приніс Києву 63 мільйони гривень за рік – КМДА

За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди, доходи від туристичного податку вдвічі перевищили показники за 2018 рік

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Доходи Києва від туристичного збору за 2019 рік перевищили 63 мільйони гривень, повідомила 13 січня Київська міська державна адміністрація з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

За словами Хонди, доходи від туристичного податку вдвічі перевищили показники за 2018 рік.

«Якщо у 2018 році ця сума складала 32,9 мільйона гривень, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 мільйона гривень при запланованих 35 мільйонів. Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці», – цитують міську чиновницю в пресслужбі КМДА.

За даними Хонди, найбільше іноземців приїздили до Києва з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини.

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«Ставка туристичного збору у 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму. Тобто для внутрішнього туриста – 16 грн 69 копійок, а для в’їзного – 41 грн 73 копійки за добу. Кошти від туристичного збору будуть спрямовані на розвиток туристичної сфери у столиці, створення комфортного та сучасного сервісу для гостей міста», – заявляють у КМДА.

Згідно з довідкою КМДА про виконання бюджету, станом на 1 грудня 2019 року бюджет був виконаний на 94,5% за доходами. Обсяг доходів від туристичного збору вже тоді перевищував план – понад 61,3 мільйона гривень порівняно з запланованими на цей момент 48,9 мільйона. Доходи від туризму за 11 місяців 2018 року складали 32,4 мільйона гривень.

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