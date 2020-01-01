Майже 150 тисяч людей зустріли 2020 рік на Софійській площі у Києві – організатори

За даними організаторів новорічних святкувань у центрі Києва, майже 150 тисяч киян та гостей міста зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі.

«Софійська площа в цю ніч стала, без перебільшення, серцем всієї України. За попередніми підрахунками, Новий Рік біля головної ялинки країни зустрічали майже 150 тисяч людей. Проте усім бажаючим знайшлося місце, щоби у юрбі киян і гостей столиці, під удари дзвонів, виступи улюблених зірок та запашні традиційні смаколики провести рік старий і вітати новий», – йдеться на сторінці Folk Ukraine у фейсбуці.

Організатори зазначили, що вперше концерт та святкова програма розпочалися не о 23:00, як зазвичай, а за три години до півночі.

У поліції Києва раніше повідомили, що посилили заходи безпеки у новорічну ніч. Повідомлень про значні правопорушення не було.

За даними КМДА, з 14 грудня до 12 січня новорічно-різдвяні святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій.