На новорічну ніч заплановано 910 заходів – Нацполіція обіцяє посилити заходи безпеки

В ніч із 31 грудня на 1 січня в Україні офіційно заплановано 910 святових заходів у 702 населених пунктах, повідомляє Національна поліція.

«За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян. Відтак Національна поліція посилить заходи безпеки у новорічну ніч. Зокрема на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців», – анонсували у відомстві.

В Нацполіції обіцяють, що ситуаційний центр працюватиме в цілодовому режимі, щоб забезпечити публічну безпеку та порядок.

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19 грудня Київська міська рада продовжила заборону на запуск феєрверків та салютів у столиці.

Новорічні та різдвяні святкування в Києві почалися з відкриття головної ялинки на Софійській площі 19 грудня, в день Святого Миколая. 7 січня відзначається Різдво за старим юліанським календарем.