У Києві продовжили заборону на феєрверки та салюти до закінчення війни на Донбасі

Київська міська рада 19 грудня продовжила заборону на запуск феєрверків та салютів у столиці. Відповідне рішення підтримали 78 депутатів міськради.

«У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України», – мовиться у повідомленні.

Також заборонено проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв.

Організацію подій біля культових споруд додатково необхідно узгоджувати з представниками релігійних організацій.

Заборона на використання феєрверків у Києві була оголошена у грудні 2014 року, і була чинною до закінчення Антитерористичної операції на Донбасі. На початку травня 2018 року формат АТО змінили на операцію Об’єднаних сил. Того ж року заборону продовжили.