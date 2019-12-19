На Поштовій площі почались святкові дійства «Казка про стародавній Київ»

Цього року уперше, з ініціативи київської громади, у столиці відзначають Різдвяно-новорічні свята за київськими традиціями. Святкування під назвою «Казка про стародавній Київ» розпочалися сьогодні (19 грудня) і триватимуть до 14 січня, серед його організаторів – громадські активісти й науковці, які започаткували проекти «Музей на Поштовій площі» та «Річкова брама тисячолітнього Києва».

Як повідомила кореспондентові Радіо Свобода одна з ініціаторів свята, громадська активістка, представниця спільноти «Музей на Поштовій площі» Ольга Рутковська, до ініціативи провести свято долучились українські митці. Завдання проекту – «відродити національні, київські традиції відзначення зимових свят», каже Рутковська.

«Наші святкування мають просвітницьке, інформаційне навантаження: від дня Святого Миколая до Свята Меланки і Василя ми пропонуємо бажаючим, сказати б, дізнатись про звичаї та традиції України та Києва. Ми підготували програму з вечорницями, історичними реконструкціях тощо», – пояснила Рутковська.

Святкування відкрив концерт дитячого фольклорного ансамблю «Зернятко», на Поштовій площі відкрито фотовиставку з історії громадського проекту створення на площі археологічного музею.

Під час святкувань «Казки про стародавній Київ» можна буде також поспілкуватися з археологами, які розкажуть про відкриття останніх років та про пам’ятки, знайдені у районі Поштової площі. Бажаючі можуть побачити ці пам’ятки під час екскурсій, які проводять спеціалісти, обіцяють організатори святкових дійств.

Навесні 2015 року на Поштовій площі (точніше – під площею) під час будівництва торгового центру була розкопана стародавня вулиця часів Київської Русі. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях.

З часу виявлення артефактів територія Поштової площі і археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту. Інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ. Вчені заявили про необхідність зберегти археологічні знахідки, а громадськість висловилась за створення на Поштовій площі археологічного музею.

У червні 2018 року Київрада проголосувала за збереження знайдених артефактів, а міський голова Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність створення на Поштовій площі музею.

У травні 2019 року уряд визнав ділянку віднайденої стародавньої вулиці на Поштовій площі у Києві пам’яткою національного значення.

Цього року активісти проводять екскурсії до пам’ятки архітектури, а територію Поштової площі, включно з будівлею Річкового вокзалу, проголошено частиною історико-мистецького проекту «Річкова брама тисячолітнього Києва». Влітку цього року було визначено кращу концепцію історико-культурного і туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва».