Визначені переможці архітектурного конкурсу із створення історичного центру на Поштовій площі в Києві

У Києві визначили переможців всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію історико-культурного і туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва».

Під час представлення переможців конкурсу міністр культури Євген Нищук вручив подяки міністерства «за особистий внесок у збереження культурної спадщини України» більш як сотні киян, серед яких – архітектори, археологи, історики, громадські активісти. За словами Нищука, ця спільнота, яка бореться за збереження комплексу Поштової площі, уже відома українцям та поза межами України як «Люди Поштової».

Подібний конкурс, який ініціювала міська громада та до якої долучилися авторитетні фахівці у царині архітектури та історії, відбувся в Україні уперше. Як повідомила Радіо Свобода представник України у міжнародній пам’ятко-охоронній організації «ІКОМОС», координатор громадської спільноти «Музей на Поштовій площі» Ольга Рутковська, до конкурсу долучилися більш як сто осіб та креативних команд.

«Наші переможці – це українська команда молодих архітекторів у складі трьох осіб. Проте перемогли насправді усі, кому небайдужа доля Поштової площі. Реалізація проєкту-переможця допоможе відродити історико-культурну спадщину тієї частини Києва, яка входить до складу археологічної пам’ятки «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва», – повідомила Рутковська.

Ця територія охоплює нинішню Поштову площу і Річковий вокзал, сюди ж входитиме і майбутній археологічний музей, ідею якого відстоює київська громадськість, додає Рутковська.

Конкурс оголосили у листопаді 2018 року, завдання конкурсу – створити музейний публічний простір на Поштовій площі, він пройшов у два етапи (тури): у першому турі поміж собою «змагалися» творчі концепції та ідеї, у другому – конкретні проєктні пропозиції.