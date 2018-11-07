У Києві стартував всеукраїнський конкурс «Річкова брама тисячолітнього Києва»

Сьогодні у Києві стартував всеукраїнський конкурс на найкращу концепцію історико-культурного і туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва», котрий має бути розміщений на Поштовій площі у Києві.

Як повідомила Радіо Свобода представник України у міжнародній пам’ятко-охоронній організації «ІКОМОС», координатор громадської спільноти «Музей на Поштовій площі» Ольга Рутковська, конкурс проходить у два тури: у першому турі поміж собою змагатимуться ідеї, у другому відбудеться змагання проектних пропозицій. Серед очікуваних результатів конкурсу – створення комфортного публічного простору на Поштовій площі, де знайдено пам’ятки археології – залишки стародавнього прибережного міського кварталу та гавані.

«Унаслідок конкурсу має бути відроджена історико-культурна спадщина території, яка входить до складу археологічної пам’ятки «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва». Ця територія охоплює нинішню Поштову площу і Річковий вокзал, сюди ж входитиме і майбутній археологічний музей, ідею якого відстоює київська громадськість», – повідомила Рутковська.

Участь у конкурсі можуть взяти повнолітні громадяни України. Серед членів журі конкурсу – відомі архітектори, експерти з музеєзнавства, науковці та громадські діячі.

Навесні 2015 року археологи розкопали на Поштовій площі стародавню вулицю, за оцінками науковців, окремі дерев’яні споруди були зведені в ХI–XII століттях.