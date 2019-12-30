На період свят рятувальники перейшли на посилений режим роботи. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіяних об'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій», – мовиться у повідомленні.

З 29 грудня по 2 січня та з 4 до 8 січня 2020 року в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.