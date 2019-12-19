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19 грудня 2019, Київ 10:05
Новини | Суспільство

У Києві сьогодні відкриють головну ялинку країни 

Ялинку в столиці традиційно запалюють у День Святого Миколая

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У День Святого Миколая на Софійській площі у Києві сьогодні о 19:00 офіційно засвітять головну новорічну ялинку країни.

За повідомленням столичної влади, цьому передуватиме зустріч з персонажем Святого Миколая та карнавальна хода, що пройде від Національної опери України до Софійської площі.

Як йшлося раніше, цьогоріч висота ялинки сягає понад 20 метрів, її прикрасили 800-ма новорічними іграшками і понад 3 кілометрами гірлянд.

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Головну новорічну ялинку у Києві традиційно запалюють 19 грудня, у День Святого Миколая.

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