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02 січня 2020, Київ 19:16
Новини | Події

Через стрілянину на столичному Печерську постраждали двоє людей – поліція

Повідомляється, що у потерпілих дотикові поранення у різні частини тіла

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У столичній поліції повідомили, що у четвер в Печерському районі Києва через словесну суперечку і бійку між двома компаніями молодих людей, один із учасників здійснив декілька пострілів, в результаті чого постраждали двоє людей.

«Двоє осіб отримали дотикові поранення у різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу. Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи та пістолет для відстрілу гумових куль. Для з’ясування обставин усіх учасників доставлено до Печерського управління поліції», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, інцидент кваліфікували як хуліганство, за що можливе позбавлення волі до семи років.

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