Міністр Новосад: висловлювання про зарплату було невдалим

Міністр освіти та науки України Ганна Новосад визнала, що невдало сформулювала свою думку про зарплату в інтерв’ю інформагенції «Інтерфакс-Україна». Про це ввечері 22 січня очільниця освітнього відомства написала у фейсбуці.

«Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тисяч, чи робота науковців на 0,75 ставки. Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям», – відзначила Новосад.

В оприлюдненому раніше цього тижня інтерв’ю, яке викликало резонанс, Новосад сказала, що її нинішньої зарплати на посаді в розмірі 36 тисяч гривень «вистачає, щоб нормально прожити». Міністр також додала, що «в якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати».

Упродовж останнього місяця зарплати та премії урядовців та інших високопосадовців неодноразово ставали предметом уваги засобів інформації та суспільства.

Кабінет міністрів України 18 січня оприлюднив дані про доходи членів уряду. Згідно з ними, найменшу середню зарплату в 2019 році отримав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (32 тисячі 386 гривень), а найбільшими є доходи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (понад 100 тисяч гривень на місяць).