Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 січня 2020, Київ 01:00
Новини | Політика

Міністр Новосад: висловлювання про зарплату було невдалим

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад

Дивитись коментарі

Міністр освіти та науки України Ганна Новосад визнала, що невдало сформулювала свою думку про зарплату в інтерв’ю інформагенції «Інтерфакс-Україна». Про це ввечері 22 січня очільниця освітнього відомства написала у фейсбуці.

«Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тисяч, чи робота науковців на 0,75 ставки. Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям», – відзначила Новосад.

В оприлюдненому раніше цього тижня інтерв’ю, яке викликало резонанс, Новосад сказала, що її нинішньої зарплати на посаді в розмірі 36 тисяч гривень «вистачає, щоб нормально прожити». Міністр також додала, що «в якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати».

Упродовж останнього місяця зарплати та премії урядовців та інших високопосадовців неодноразово ставали предметом уваги засобів інформації та суспільства.

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Міністр Бородянський пояснив, як отримав майже 113 тисяч гривень у грудні

Кабінет міністрів України 18 січня оприлюднив дані про доходи членів уряду. Згідно з ними, найменшу середню зарплату в 2019 році отримав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (32 тисячі 386 гривень), а найбільшими є доходи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (понад 100 тисяч гривень на місяць).

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В уряді повідомили про зарплату Гончарука і міністрів: найбільше отримав Аваков

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG