В уряді повідомили про зарплату Гончарука і міністрів: найбільше отримав Аваков

Кабінет міністрів України 18 січня оприлюднив дані про доходи членів уряду. Згідно з ними, найменшу середню зарплату в 2019 році отримав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (32 тисячі386 гривень), а найбільшими є доходи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Cередня заробітна плата в 2019 році у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно», – ідеться в повідомленні на сайті уряду.

У складі Кабінету міністрів ще кілька його членів отримують зарплату більшу, ніж у прем’єра. Це, зокрема, міністр юстиції Денис Малюська (75 тисяч 734 гривні), міністр фінансів Оксана Маркарова (62 тисячі 75 гривень), міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов (83 тисячі 947 гривень).

Середня заробітна плата самого прем’єр-міністра України в 2019 році становила 60 тисяч 479 гривень. «У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і лютому – 60 087 та 43 724 відповідно», – вказано в повідомленні.

Раніше цього тижня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів Радіо Свобода, яким чином його сукупний дохід у грудні 2019 року перевищив зарплату майже в дев'ять разів і склав понад 112 тисяч гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністерства Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.