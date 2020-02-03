«Нам потрібно більше підприємців»: Гончарук заявив про старт програми «5-7-9»

В Україні 3 лютого почала працювати програма «Доступні кредити 5-7-9». На презентації програми виступив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який назвав підприємницьку ініціативу однією з умов економічного розвитку.

«Нам потрібно більше підприємців і за останні чотири з половиною місяці ми уважно вивчили, подивилися на те, якими насправді є основні перепони для початку бізнесу в Україні. Про це є багато міфів, але в чому точно сходилися всі експерти і наші оцінки – це в тому, що для початку власної справи в Україні не вистачає доступного ресурсу. Ресурси дуже дорогі, в нас дуже дорогі кредити», – заявив він.

Як пояснив Гончарук, кредити видаватимуть приватні та державні банки, при цьому уряд буде компенсувати частину відсоткової ставки, щоб кредити підприємцям видавалися під 5%, 7% або 9%. До ініціативи, за його словами, долучилися чотири державні банки.

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«Звичайно, щоб отримати кредит на таких умовах, потрібно пройти певний відбір, показати бізнесплан, в чому замисел, яким чином буде розвиватися справа. Звичайно, буде потрібно внести невеликий стартовий внесок, продемонструвавши, що ви готові ризикувати, тому що підприємництво – це завжди справа на свій власний ризик. Але ми домовилися всередині команди, що жодна людина, яка звернеться по отримання цього кредиту, не залишиться без зворотнього зв’язку», – каже голова уряду.

Заступник голови правління «Укргазбанку», який долучився до програми, Євген Мегцер повідомив 3 лютого у своєму Фейсбуці, що його установа вже видав перший кредит за цією програмою.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував, що програма доступних кредитів для бізнесу стартує з лютого 2020 року. Кредити планують видавати під такі ставки:

5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочі місця;

7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);

9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

27 січня «Приватбанк» повідомив про відкриття прийому заявок на програму «Доступні кредити 5-7-9%» для малого бізнесу.