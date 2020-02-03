НБУ послаблює гривню ще на 8 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 25 гривень 11 копійок за долар США, це на 8 копійок більше за офіційний курс на 3 лютого.

Як інформує Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку після ранкового зростання до 25 гривень 10–13 копійок до 12:50 котирування опустилися до 25 гривень 3,5–6,5 копійки за долар.

«На торгах по долару пройшли активні розпродажі валюти Нацбанком. Обсяг його продажу, за оцінками учасників ринку, становили 40–50 мільйонів доларів, що частково розгорнуло міжбанк у бік зниження курсу. Продавав регулятор спочатку по 25,15 гривні, потім знизився до 25,12», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.