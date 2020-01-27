«Приватбанк» відкрив прийом заявок на програму «Доступні кредити 5-7-9%» для малого бізнесу, повідомила пресслужба фінансової установи.

Щоб стати учасником програми, достатньо мати рахунок в «Приватбанку» і подати заявку на спеціальній сторінці сайту банку 5-7-9.pb.ua.

«У рамках програми українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на розвиток бізнесу терміном до п’яти років в сумі до 1,5 мільйона гривень (по всій групі пов’язаних осіб за весь період дії програми). При цьому держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту – ставки складають від 5 до 9% річних в залежності від кількості створених робочих місць з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки», – розповіли в «Приватбанку».

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував, що програма доступних кредитів для бізнесу стартує 1 лютого 2020 року. Кредити планують видавати під такі ставки: