Гончарук: уряд ліквідовує морські інспекції

Уряд ліквідовує морські інспекції через їхню неефективність, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками засідання Кабінету міністрів 29 січняю.

«Їх створювали, щоб посилити екологічний контроль у портах. Але експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували – і сьогодні ми ухвалили рішення про їхню ліквідацію. Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції», – написав Гончарук у твітері.

Згідно із ухваленим у 2017 році положенням, морськими екологічними інспекціями є Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна Азовська морська екологічна інспекція та Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря. Усі вони є територіальними органами Державної екологічної інспекції України та їй підпорядковуються.