В Одесі знайшли екологічні підстави прибрати затонулий бункерувальник із пляжу

До кінця січня Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу надасть Адміністрації морських портів України юридичну можливість розпочати заходи з прибирання затонулого бункерувальника «Delfi» з одеського пляжу. Про це Радіо Свобода ексклюзивно повідомив начальник Державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександр Ставнійчук. Бункерувальник сів на мілину близько двох місяців тому.

«Ми вийшли на позапланову перевірку Адміністрації морських портів України і 30–31 січня надішлемо їм припис про приведення акваторії в належний стан. Ми знайшли підстави для таких дій, переговори із власником вела поліція в рамках кримінальної справи», – заявив він. За інформацією Радіо Свобода, події із бункерувальником стали предметом трьох кримінальних справ, одна з яких стосується порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

На попередньому засіданні робочої групи з питань прибирання бункерувальника Ставнійчук заявляв, що в екоінспекції немає повноважень для такого рішення. «Ми можем проводити планові і позапланові перевірки, виносити приписи, перевіряти суб’єкти господарювання. «Delfi» – не суб’єкт господарювання», – заявляв посадовець 21 січня.

В АМПУ говорили, що вони можуть розпочати заходи з прибирання, якщо отримають або припис від екоінспекції про пряму загрозу довкіллю чи життю і здоров’ю людей або рішення суду, або відмову власника від свого майна. Ставнійчук не уточнив Радіо Свобода, яку саме безпосередню загрозу вони описали в приписі.

Представник власника «Delfi» Юрій Голіков відмовився коментувати Радіо Свобода можливі дії власника, якщо АМПУ почне прибирати судно з пляжу без його згоди. Раніше він повідомляв, що тривають розрахунки вартості заходів з прибирання та наголошував, що це провина власника, що вони тривають так довго. За підрахунками АМПУ, прибирання судна коштуватиме 20–25 мільйонів гривень та триватиме до трьох місяців.

В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником «Delfi», який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію «Mister Drake PC», офіс якої розташований у Лондоні. Регіональні ЗМІ повідомляють, що справжнім власником судна є колишній депутат Миколаївської обласної ради Олег Ковтунов. Сам він поки публічно не коментував цю інформацію.

Судно «Delfi» сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.