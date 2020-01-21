Від екологів вимагають рішення про загрозу для людей від затонулого судна в Одесі

Влада в Одесі вимагає від Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу ухвалити рішення про загрозу затонулого судна Delfi життю та здоров’ю людей. Як заявив журналістам голова Одеської ОДА Максим Куций, саме на підставі такого рішення судно намагатимуться евакуювати.

«Ми дійшли до висновку, що треба трохи простимулювати роботу Державної екологічної інспекції, щоб вона ухвалила рішення, чи судно Delfi загрожує життю та здоров’ю людей. На підставі цього рішення ми, скоріш за все, будем працювати за альтернативним планом – або судно буде розпилене на металолом, або доставлено до порту, щоб далі його ремонтувати», – заявив Куций.

Такий висновок він зробив після засідання робочої групи щодо бункерувальника Delfi 21 січня 2020 року. На минулому засіданні від представника власника судна вимагали надати розрахунки щодо евакуації судна до 25 січня.

Начальник Державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександр Ставнійчук під час роботи комісії неодноразово наголошував, що його структура не має повноважень для ухвалення таких рішень.

«Ми можем проводити планові і позапланові перевірки, виносити приписи, перевіряти суб’єкти господарювання. Delfi – не суб’єкт господарювання», – заявив Ставнійчук.

Одеська філія адміністрація морських портів України підготувала на засіданні комісії плани з евакуації судна. Але, за словами голови філії Руслана Сахаутдінова, проводити роботи вони можуть тільки, якщо отримають або припис від екоінспекції про пряму загрозу довкіллю чи життю і здоров’ю людей, або рішення суду, або відмову власника від свого майна.

«Перший варіант – розібрати судно та вивезти його на металолом. Це займе мінімум 100 днів і вартість таких робіт складе 20-25 мільйонів гривень. Другий варіант – закрити пробоїну на одному з його бортів, потім підняти судно на рівний кіль, відкачати воду з середини і утилізувати її . Потім треба вивчити що з цим бортом, на якому зараз Delfi лежить, і буксувати в порт. Гарантувати терміни неможливо, але, якщо не виникне невідомих обставин, це десь 40-50 днів. Вартість приблизно така сама», – повідомив Сахаутдінов.

Представник власника судна Юрій Голіков не прийшов вже на друге засідання комісії. За словами капітана порту Кирила Цюпка, зараз представник власника замовив оцінку евакуації судна.

«Я спілкувався із ним 20 січня, він сказав, що не зможе прийти через зайнятість. 10 січня водолази закінчили огляд, надали свої рекомендації як прибирати судно. Голіков сказав, що вони його планують евакуювати. Зараз він дав завдання трьом компаніям обрахувати бюджет цього, в кінці тижня він має отримати розрахунки і буде обирати виконавця», – заявив Цюпко.

І представник АМПУ, і представник екоінспекції, і голова ОДА вимагав від Цюпко встановити терміни закінчення робіт з евакуації згідно кодексу торгівельного мореплавання. Сам Цюпко в коментарі Радіо Свобода зазначив, що терміни закінчення можна встановити тільки після встановлення термінів початку робіт, а це має зробити саме власник. Він наголосив, що зв’яжеться із ним до кінця тижня та вручить лист про необхідність евакуації.

«Вони не відмовляються від судна», – заявив Цюпко.

Представник власника Юрій Голіков повідомив Радіо Свобода, що майбутня доля судна буде вирішуватись після евакуації з пляжу. Це не ми затягували процес, наголосив Голіков.

«Зараз тривають розрахунки, це доволі довго. Коли закінчать ці розрахунки, почнемо працювати. Щодо того, що буде із судном – подивимось після того, як піднімемо. Якщо стан буде дозволяти – відремонтуємо», – заявив менеджер.

Втім він не став пояснювати чому кілька місяців судно не працювало, чому і як дійшло до поганого стану – за кілька днів до аварії Delfi навіть втратив один з якорів.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.