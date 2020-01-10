В Одесі назвали нову дату переміщення танкера, який уже понад місяць лежить на пляжі

До 25 січня власник затонулого на одеському пляжі танкера-бункерувальника має надати план попередніх дій з переміщення судна, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, який провів робочу зустріч із представниками власника судна «Delfi», Адміністрації морських портів України, капітанів портів, ДСНС і національної поліції.

«Наразі проводяться водолазні роботи для виявлення того, як саме танкер постраждав. Ці роботи проводяться на замовлення власника судна, який з’явився і планує виконувати роботи з переміщення затонулого бункерувальника. Вони оцінюють збитки, оцінюють можливі наступні дії», – наголосив Куций.

Учасники робочої зустрічі домовились, що наступне засідання відбудеться не пізніше ніж 25 січня, при чому, за словами Куцого, там власник має презентувати попередній план дій зі встановленими термінами і вартістю робіт.

В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником «Delfi», який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію «Mister Drake PC», офіс якої розташований у Лондоні.

Затягування робіт із переміщення Куций пояснив тим, що власник довго не виходив на зв’язок, а також необхідністю пошуку спеціалістів.

Наприкінці листопада 2019 року капітан Одеського морського порту Кирило Цюпко говорив Радіо Свобода, що переміщення судна розпочнеться впродовж кількох тижнів, але цього не відбулося. Також раніше посадові особи називали інших власників судна, зокрема Frio Fondo LP (Бірмінгем) і Atenia Holding Ltd (Бірмінгем).

Судно «Delfi» сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.